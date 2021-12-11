"Трактор" третий раз в сезоне выиграл у "Сибири" в КХЛ

Челябинский "Трактор" на выезде победил новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе уральцев по шайбе забросили Виталий Абрамов, Алексей Потапов, Ник Бэйлен и Томаш Гика. У хозяев отличились Валентин Пьянов и Юрки Йокипакка.

Клубы встречались друг с другом четвёртый раз в сезоне. Ранее челябинский клуб дважды победил дома в овертайме со счётом 3:2 и один раз уступил на выезде (0:2).

"Трактор" набрал 59 очков и догнал лидирующий в Восточной конференции КХЛ магнитогорский "Металлург". В таблице челябинцы идут вторыми, уступая соперникам по дополнительным показателям. "Сибирь" с 44 баллами осталась на шестой позиции.