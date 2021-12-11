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Нейропсихолог Солтан предупредила о вреде адвент-календарей для детей

Их смысл заключается в том, что каждый день предпраздничного периода ребёнка ждёт какой-то сюрприз за выполнение заданий.

11 декабря, 12:33
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Психолог и эксперт в области детской физиологии и нейропсихологии Валерия Солтан в беседе с kp.ru рассказала, как дети могут скрасить ожидание новогодних праздников с помощью адвент-календаря, отсчитывая дни до каникул.

Смысл календаря заключается в том, что каждый день ребёнка ждёт какой-то сюрприз. Вы можете купить готовый календарь со сладостями или заданиями в магазине, а можете сделать самостоятельно и придумать собственный сценарий.

"Когда планируете адвент, учитывайте темперамент и особенности ребёнка", — советует специалист.

Для тревожных детей лучше не затягивать с подготовкой к празднику, так как они склонны накручивать себя и перегорать. Гиперактивным, напротив, лучше создать упорядоченный режим, который поможет направить их энергию в нужное русло.

При планировании адвент-календаря психолог советует чередовать активности. В один день ребёнка можно столкнуть со сложным заданием, в другой — придумать весёлое и активное мероприятие, в третий — что-то спокойное и расслабляющее.

Развитие в игре — самый эффективный способ "прокачать" мозг в детстве, объясняет врач. Играя, дети тренируют внимание и память, навыки чтения и письма. Даже учатся планированию и самоконтролю.

"Детям важно и интересно быть полноценными участниками какого-то процесса: не просто "съел и ушёл", а разгадывать загадки, проходить квесты, что-то мастерить своими руками и придумывать, решать ребусы", — добавила Солтан.

Однако не стоит поощрять детей только сладостями, считает психолог. Это может выработать у ребёнка пищевую привычку: "Чтобы почувствовать себя счастливым, мне нужно съесть конфетку".

"Традиционный адвент — это маленькое угощение каждый день. Но я придерживаюсь мнения, что не стоит заваливать сладостями. Они не должны ассоциироваться у ребёнка с поощрением за хорошее поведение", — подчеркнула собеседница.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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