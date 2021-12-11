В МВД сообщили о росте на 60% за год числа отравлений наркотиками среди подростков в РФ

За последний год число отравлений наркотиками среди подростков в России увеличилось на 60%. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин в ходе выступления на Всероссийском патриотическом форуме.

"Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%", — приводит ТАСС слова Батурина.

Как он указал, в целом ежегодно общее количество случаев отравления наркотиками среди населения составляет около семи тысяч. В этой связи "первоочередная задача — сокращение случаев отравления от наркотиков", — добавил Батурин. Сейчас же расшатывается вся международная система контроля за наркотиками. Это происходит при помощи ряда влиятельных структур, извлекающих большую прибыль из наркоторговли.