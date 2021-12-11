Глава Союза пассажиров Янков поддержал введение правил поведения в поездах

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал идею обязать в поездах уступать места у стола тем, кто едет на верхних полках. В беседе с RT он отметил, что "вреда от этих правил не будет", и подчеркнул, что не все аспекты взаимоотношений можно регламентировать правовыми нормами.

"Очень важную роль имеют традиции, воспитание и культура. И без учёта этих факторов организовать проезд людей в одном купе действительно очень сложно. Много десятилетий люди, оказавшиеся в одном купе или отделении плацкартного вагона, как правило, находили общий язык", — указал эксперт.

Он добавил, что, если между пассажирами были разногласия, вмешивался проводник и находил решение проблемы. По мнению Янкова, "остаётся только сожалеть", что подобные правила стали необходимы. Это говорит о том, что культура и воспитание в обществе не такие, какими они должны быть, заключил эксперт.