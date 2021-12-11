Матч чемпионата России между ЦСКА и "Арсеналом" решили не переносить

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом", которая могла быть перенесена из-за погодных условий, состоится по расписанию. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

"За час до игры делегат матча в присутствии представителей обеих команд произвёл замер температуры. Термометр показал –10,6. В соответствии с регламентом игра пройдёт в назначенное время — 16:30 мск", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Встреча пройдёт без зрителей в связи с началом ремонтных работ на "ВЭБ-арене". На стадионе будут устранены недостатки, выявленные по результатам встречи 16-го тура с "Зенитом".

Накануне сообщалось, что игра будет отменена из-за мороза. По регламенту матч РПЛ могут отменить при температуре ниже минус 15 градусов.