Знарок будет работать на тренерской лавке сборной России на молодёжном чемпионате мира

Бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок будет присутствовать на тренерской лавке "молодёжки" во время предстоящего чемпионата мира. Об этом заявил возглавляющий команду Сергей Зубов.

Первенство пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. Молодёжная сборная России на групповом этапе сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

"Знарок на этом чемпионате выполняет обязанности тренера-консультанта. Он будет находиться на лавке и помогать своим опытом всему тренерскому штабу. Александр Титов работает с защитниками, Андрей Комиссаров — с вратарями, а Владимир Филатов — с нападающими", — сказал Зубов.

15 декабря молодёжная сборная России вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря команда будет тренироваться в Канаде, а также проведёт две контрольные игры.