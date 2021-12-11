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Знарок будет работать на тренерской лавке сборной России на молодёжном чемпионате мира

Первенство пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде.

11 декабря, 13:26
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Бывший наставник сборной России по хоккею Олег Знарок будет присутствовать на тренерской лавке "молодёжки" во время предстоящего чемпионата мира. Об этом заявил возглавляющий команду Сергей Зубов.

Первенство пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде. Молодёжная сборная России на групповом этапе сыграет с командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии.

"Знарок на этом чемпионате выполняет обязанности тренера-консультанта. Он будет находиться на лавке и помогать своим опытом всему тренерскому штабу. Александр Титов работает с защитниками, Андрей Комиссаров — с вратарями, а Владимир Филатов — с нападающими", сказал Зубов.

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15 декабря молодёжная сборная России вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря команда будет тренироваться в Канаде, а также проведёт две контрольные игры.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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