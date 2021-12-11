Сенатор Климов назвал провокационным ультиматум Моравецкого России
Парламентарий считает, что заявление польского премьера нацелено на ослабление Москвы и Брюсселя как конкурентов заокеанских покровителей Варшавы.
Андрей Климов © ТАСС / Михаил Терещенко
Выдвинутый премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ультиматум с требованием к России определиться по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами носит провокационный характер. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Высказывание польского премьера явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС, и РФ как геополитических конкурентов США в XXI веке", — уточнил член верхней палаты парламента.
Напомним, Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica завил, что Россия должна решить: "она хочет быть с Европой или против Европы". Польский премьер также указал, что РФ "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".
По словам Климова, в высших политических кругах Европы Варшаву расценивают как "американского агента влияния в Старом Свете". Он также напомнил, что именно Польша навязала Евросоюзу "Восточное партнёрство" в 2008 году для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014 года и белорусскому 2020-го.
"Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", — добавил парламентарий.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Лукашенко призвал страны ЕАЭС объединиться против американских "памперсов и чипсов". По словам белорусского лидера, Запад мечтает полностью уничтожить конкурентов, поэтому евразийским партнёрам стоит отказаться от западных рынков и активнее развивать собственные.
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