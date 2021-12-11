Сенатор Климов назвал провокационным ультиматум Моравецкого России

Выдвинутый премьер-министром Польши Матеушем Моравецким ультиматум с требованием к России определиться по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами носит провокационный характер. Об этом в своём телеграм-канале заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Высказывание польского премьера явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС, и РФ как геополитических конкурентов США в XXI веке", — уточнил член верхней палаты парламента.

Напомним, Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica завил, что Россия должна решить: "она хочет быть с Европой или против Европы". Польский премьер также указал, что РФ "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".

По словам Климова, в высших политических кругах Европы Варшаву расценивают как "американского агента влияния в Старом Свете". Он также напомнил, что именно Польша навязала Евросоюзу "Восточное партнёрство" в 2008 году для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014 года и белорусскому 2020-го.

"Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", — добавил парламентарий.