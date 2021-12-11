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Украина засекретила информацию о применении дронов Bayraktar и ПТРК Javelin в Донбассе

В Генштабе ВСУ Незалежной данные об их использовании назвали сведениями с ограниченным доступом, которые не подлежат разглашению.

11 декабря, 15:18

Bayraktar TB2. Фото © Getty Images / IYulii Zozulia / Ukrinform / Barcroft Media

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию об использовании Незалежной ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в районе военной операции в Донбассе. Об этом рассказали "Украинские новости" со ссылкой на источники в Генштабе.

"Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединённых сил относится к служебной", — указало издание.

В ведомстве также добавили, что эти данные считаются информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению.

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* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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