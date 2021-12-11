Украина засекретила информацию о применении дронов Bayraktar и ПТРК Javelin в Донбассе

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию об использовании Незалежной ударных беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в районе военной операции в Донбассе. Об этом рассказали "Украинские новости" со ссылкой на источники в Генштабе.

"Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции объединённых сил относится к служебной", — указало издание.

В ведомстве также добавили, что эти данные считаются информацией с ограниченным доступом и не подлежат разглашению.

Ранее издание Foreign Policy рассказало о желании Киева получить от США "афганские" Ми-17. Эти вертолёты были закуплены для передачи Кабулу, однако затем власть в Афганистане захватил "Талибан"*.