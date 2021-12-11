Глава Минздрава Германии исключил победу над ковидом в ближайшие годы

Шансы на победу над коронавирусом в ближайшие годы маловероятны, уверен новый глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.

"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами", — заявил министр в беседе с Bild.

Лаутербах также назвал одну из причин появления новых штаммов CoViD-19. По его словам, они возникают у людей с иммунодефицитом, а также с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

По мнению министра, при хорошо организованной прививочной кампании в том числе и новые варианты ковида не будут представлять опасности, а сам вирус не будет дальше распространяться. Однако, судя по известным данным варианта ковида "омикрон", только препарата от инфекции будет недостаточно, думает Лаутербах. Потребуется последующая бустерная прививка. В то же время необходимость в введении четвёртой дозы "будет во многом зависеть от того, насколько серьёзно человек заболел "омикроном" и появятся ли другие мутации", отметил он.