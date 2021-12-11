Глава Минздрава Германии исключил победу над ковидом в ближайшие годы
По его словам, новые штаммы коронавируса возникают у людей с иммунодефицитом, а также с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
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Шансы на победу над коронавирусом в ближайшие годы маловероятны, уверен новый глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах.
"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами", — заявил министр в беседе с Bild.
Лаутербах также назвал одну из причин появления новых штаммов CoViD-19. По его словам, они возникают у людей с иммунодефицитом, а также с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
По мнению министра, при хорошо организованной прививочной кампании в том числе и новые варианты ковида не будут представлять опасности, а сам вирус не будет дальше распространяться. Однако, судя по известным данным варианта ковида "омикрон", только препарата от инфекции будет недостаточно, думает Лаутербах. Потребуется последующая бустерная прививка. В то же время необходимость в введении четвёртой дозы "будет во многом зависеть от того, насколько серьёзно человек заболел "омикроном" и появятся ли другие мутации", отметил он.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида собрана. Сделан препарат был так же, как и против предыдущих вариантов вируса. При этом учёный уверен, что основания для замены прежней вакцины пока отсутствуют.
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