В питерской стоматологии объяснили гибель шестилетнего мальчика синдромом внезапной смерти

В стоматологии Петербурга, где погиб шестилетний мальчик, рассказали подробности инцидента. Видео © Telegram / SHOT

В петербургской стоматологической клинике, где погиб шестилетний мальчик, утверждают, что ребёнок скончался до того, как ему ввели наркоз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на сотрудников медучреждения.

"Считается, что это внезапная остановка сердца. <...> Существует синдром внезапной смерти. Один раз на миллион такое бывает, возможно, на десять миллионов. Внезапно произошла, непредсказуемая никем и ничем. До того, как начали давать наркоз", — пояснили сотрудники клиники.

По словам собеседников, ребёнок очень боялся лечить зубы. Ещё в сентябре он вместе с мамой приходил на приём, и уже тогда врачи диагностировали у него некоторые серьёзные проблемы. Однако, как говорят медики, с лечением мальчика дотянули до декабря, пока не появилась уже острая боль.

10 декабря, когда у малыша прямо на приёме произошла остановка сердца, в течение 45 минут врачи пытались реанимировать юного пациента, но их попытки, к сожалению, не увенчались успехом. Медики скорой помощи, которые приехали на вызов, констатировали смерть мальчика.

"Сердце сжалось, начали раздыхивать его. Но, когда оно в таком состоянии, его никак не прожать (сделать массаж сердца. — Прим. Лайфа). Понимаете, как ногу свело", — рассказали в учреждении.