Американский самолёт-разведчик был замечен около Донбасса

Американский военный самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был зафиксирован в районе Донбасса. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

Исходя из карты перемещений воздушного судна, полёт оно начало с северо-запада Украины, после чего направилось в центральную часть страны, а затем несколько раз пролетело, вплотную приблизившись к территории Донбасса.