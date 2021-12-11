Американский самолёт-разведчик был замечен около Донбасса
Официальных данных о том, какую миссию выполняли служащие ВВС США в этом районе, пока нет.
Boeing RC-135. Фото © Wikipedia
Американский военный самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был зафиксирован в районе Донбасса. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.
Исходя из карты перемещений воздушного судна, полёт оно начало с северо-запада Украины, после чего направилось в центральную часть страны, а затем несколько раз пролетело, вплотную приблизившись к территории Донбасса.
Самолёт уже пролетел Польшу, Германию и находится в воздушном пространстве Нидерландов. Официальных данных о том, какую миссию выполняли американские военные на Украине, пока нет.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
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