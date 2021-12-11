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ФСБ задержала томского экс-депутата Сергея Агеева

Предпринимателя подозревают в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Суд арестовал его на два месяца.

11 декабря, 15:31

Сергей Агеев. Фото © Дума Томской области

Бизнесмена, бывшего депутата Законодательной думы Томской области Сергея Агеева задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Бизнесмен Сергей Агеев был задержан в Богашёве под Томском сотрудниками силового подразделения регионального УФСБ", — говорится в релизе.

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Отмечается, что Агеев подозревается по статьям о мошенничестве и незаконном хранении оружия. Кировский суд Томска арестовал фигуранта дела до 9 февраля, передаёт vtomske.ru.

Ранее Лайф писал, что задержаны криминальный авторитет и участники ОПГ, причастные к убийствам в Оренбуржье. Отмечается, что злоумышленники также занимались незаконным оборотом оружия, наркотических средств, вымогательствами и мошенничеством.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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