ФСБ задержала томского экс-депутата Сергея Агеева

Бизнесмена, бывшего депутата Законодательной думы Томской области Сергея Агеева задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Бизнесмен Сергей Агеев был задержан в Богашёве под Томском сотрудниками силового подразделения регионального УФСБ", — говорится в релизе.

Отмечается, что Агеев подозревается по статьям о мошенничестве и незаконном хранении оружия. Кировский суд Томска арестовал фигуранта дела до 9 февраля, передаёт vtomske.ru.