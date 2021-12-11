Американский эсминец Zumwalt превратился в "проржавевшее ведро"

Американский эсминец Zumwalt, на создание которого Пентагон потратил девять миллиардов долларов, начал ржаветь. Боевой корабль был замечен 10 декабря в заливе Сан-Диего в весьма неприглядном виде, хотя военнослужащие начали его эксплуатировать всего лишь пять лет назад.

"Футуристический военный корабль в последнее время выглядит не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают корпус корабля", — пишет издание The Drive.

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

Свежие снимки эсминца повергли в шок пользователей соцсетей. Так, многие американцы назвали судно "проржавевшим ведром", при этом напомнив о баснословной стоимости корабля. Впрочем, другие комментаторы считают, что это нормально для судна, находящегося в активной эксплуатации. Как бы то ни было, большинство сошлись в мнении, что Zumwalt всё-таки нуждается в глобальной модернизации.