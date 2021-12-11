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Американский эсминец Zumwalt превратился в "проржавевшее ведро"

Сданный в эксплуатацию пять лет назад корабль заметили в весьма непрезентабельном виде в заливе Сан-Диего. Большинство пользователей соцсетей сошлись во мнении, что судно нуждается в модернизации.

11 декабря, 15:41

Фото © Twitter / WarshipCam

Американский эсминец Zumwalt, на создание которого Пентагон потратил девять миллиардов долларов, начал ржаветь. Боевой корабль был замечен 10 декабря в заливе Сан-Диего в весьма неприглядном виде, хотя военнослужащие начали его эксплуатировать всего лишь пять лет назад.

"Футуристический военный корабль в последнее время выглядит не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают корпус корабля", — пишет издание The Drive.

Свежие снимки эсминца повергли в шок пользователей соцсетей. Так, многие американцы назвали судно "проржавевшим ведром", при этом напомнив о баснословной стоимости корабля. Впрочем, другие комментаторы считают, что это нормально для судна, находящегося в активной эксплуатации. Как бы то ни было, большинство сошлись в мнении, что Zumwalt всё-таки нуждается в глобальной модернизации.

Названа самая проблемная боевая техника НАТО

Названа самая проблемная боевая техника НАТО

С эсминцами Zumwalt систематически возникают сложности. К примеру, ранее сообщалось, что ходовые испытания второго стелс-эсминца закончились выходом из строя энергетической установки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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