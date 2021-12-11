Генерал-майор Чубаров назвал экс-начальника ГРУ Ладыгина достойнейшим из достойных
Фёдор Иванович был весьма увлечённым человеком, всегда делился своим опытом, рассказал офицер военной разведки.
Фёдор Ладыгин © YouTube / "Новая политика"
Отставной генерал-майор ГРУ Александр Чубаров выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковника Фёдора Ладыгина, пишет "Газета.ru".
"Вечная память доблестному организатору всей той деятельности, которая всегда спасала наше государство от больших и малых бед. Знакомы были в малой степени, на праздничных встречах, при поощрении он беседовал со многими. Я бы сказал, что он был весьма увлечённым человеком, делился своим опытом всегда. Достойнейший из достойных, так скажем", — рассказал Чубаров.
Напомним, что генерал-полковник Ладыгин скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял ГРУ ГШ с 1992 по 1997 год, был освобождён от должности в связи с увольнением в запас. Похоронят военачальника на мытищинском военно-мемориальном кладбище.
Ранее Лайф рассказывал, что у здания Минобороны РФ в Москве появился памятник маршалу Александру Василевскому. Военачальник принимал участие в разработке практически всех крупных операций во время ВОВ, среди которых сражение под Сталинградом, Курская битва, штурм Кёнигсберга, а также война с Японией.
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