Под Саратовом ранее судимого мужчину заподозрили в изнасиловании годовалой дочери знакомых

В Саратовской области по подозрению в надругательстве над полуторагодовалой девочкой, дочкой знакомых, задержан 36-летний мужчина. Семейная пара из Ершова пустила пожить в квартире 36-летнего приятеля. В ночь с 10 на 11 декабря супруги оставили с ним детей — дочь и пятилетнего сына, а сами отправились в магазин. Тогда негодяй и воспользовался ситуацией.

"Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтёк, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребёнка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении областного СУ СК РФ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, с ним проводятся следственные действия. Мужчине вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи оценят условия жизни и воспитания детей в семье, а также действия органов профилактики на предмет своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьёй.