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Под Саратовом ранее судимого мужчину заподозрили в изнасиловании годовалой дочери знакомых

Как предполагают следователи, 36-летний житель Ершова воспользовался гостеприимством друзей, а когда те ушли в магазин, надругался над малышкой.

11 декабря, 18:45
<p>Фото © <a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1638429/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Саратовской области</a></p>

Фото © СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области по подозрению в надругательстве над полуторагодовалой девочкой, дочкой знакомых, задержан 36-летний мужчина. Семейная пара из Ершова пустила пожить в квартире 36-летнего приятеля. В ночь с 10 на 11 декабря супруги оставили с ним детей — дочь и пятилетнего сына, а сами отправились в магазин. Тогда негодяй и воспользовался ситуацией.

"Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтёк, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребёнка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении областного СУ СК РФ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, с ним проводятся следственные действия. Мужчине вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, следователи оценят условия жизни и воспитания детей в семье, а также действия органов профилактики на предмет своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьёй.

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Ранее Лайф сообщал, что в Чебоксарах 74-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек. Правоохранители проверяют пенсионера на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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