В новой серии комиксов DC у Чудо-женщины появилась девушка

В новой серии комиксов DC Чудо-женщина поцеловалась с сестрой Супермена. Об этом поведал NBC News.

Во втором выпуске "Тёмные рыцари стали" Чудо-женщина отправилась на свой родной остров амазонок. Там она рассказала сестре Супермена о гибели отца. Из-за таких новостей Зала-Эль (родственница Кларка Кента) обезумела, и тогда супергероиня "утешила её страстным поцелуем".

Один из авторов DC Comics, Грег Рука, ещё в 2016 году в интервью Comicosity подтвердил, что Чудо-женщина — лесбиянка. По его словам, на родном острове супергероини не было мужчин, поэтому вполне спокойно можно предположить, что у местных жительниц были отношения сексуального характера.