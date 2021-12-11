В новой серии комиксов DC у Чудо-женщины появилась девушка
Причём целуется супергероиня не с абы кем, а с сестрой Супермена, которого ранее изобразили бисексуалом.
Фото © VK / Чудо-Женщина | Wonder Woman
В новой серии комиксов DC Чудо-женщина поцеловалась с сестрой Супермена. Об этом поведал NBC News.
Во втором выпуске "Тёмные рыцари стали" Чудо-женщина отправилась на свой родной остров амазонок. Там она рассказала сестре Супермена о гибели отца. Из-за таких новостей Зала-Эль (родственница Кларка Кента) обезумела, и тогда супергероиня "утешила её страстным поцелуем".
Один из авторов DC Comics, Грег Рука, ещё в 2016 году в интервью Comicosity подтвердил, что Чудо-женщина — лесбиянка. По его словам, на родном острове супергероини не было мужчин, поэтому вполне спокойно можно предположить, что у местных жительниц были отношения сексуального характера.
Ранее стало известно, что в новом комиксе DC Супермена нарисовали бисексуалом. При этом у парня 17-летнего супергероя тоже откроются сверхспособности, поэтому отношения будут строиться на равноправии.
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