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Пять голов в первом тайме: "Урал" на выезде разгромил "Ростов" в чемпионате России

Дубль оформил полузащитник гостей Рамазан Гаджимурадов, по голу забили его партнёры по команде Арсен Адамов и Эрик Бикфалви.

11 декабря, 17:54
<p>Фото © ФК "Урал" </p>

Фото © ФК "Урал"

Екатеринбургский "Урал" на выезде разгромил "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов, по разу отличились его партнёры по команде Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У ростовчан единственный мяч в активе Дмитрия Полоза, реализовавшего пенальти.

Отметим, что игра началась с минуты молчания в память об Игоре Гамуле. Бывший футболист и тренер "Ростова" умер на этой неделе на 62-м году жизни.

"Урал" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 баллами опустился на 13-ю позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 18-й тур

"Ростов" — "Урал" — 1:4

Голы: Гаджимурадов 3' (0:1), Адамов 6' (0:2), Полоз, с пенальти 19' (1:2), Гаджимурадов 39' (1:3), Бикфалви 43' (1:4)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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