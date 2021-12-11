Екатеринбургский "Урал" на выезде разгромил "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов, по разу отличились его партнёры по команде Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У ростовчан единственный мяч в активе Дмитрия Полоза, реализовавшего пенальти.

Отметим, что игра началась с минуты молчания в память об Игоре Гамуле. Бывший футболист и тренер "Ростова" умер на этой неделе на 62-м году жизни.

«Ростов» красиво почтил память Игоря Гамулы.



Помним. pic.twitter.com/IXs2kwKVan — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021

"Урал" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 баллами опустился на 13-ю позицию.