Пять голов в первом тайме: "Урал" на выезде разгромил "Ростов" в чемпионате России
Дубль оформил полузащитник гостей Рамазан Гаджимурадов, по голу забили его партнёры по команде Арсен Адамов и Эрик Бикфалви.
Фото © ФК "Урал"
Екатеринбургский "Урал" на выезде разгромил "Ростов" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Все голы были забиты в первом тайме. Дубль оформил полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов, по разу отличились его партнёры по команде Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У ростовчан единственный мяч в активе Дмитрия Полоза, реализовавшего пенальти.
Отметим, что игра началась с минуты молчания в память об Игоре Гамуле. Бывший футболист и тренер "Ростова" умер на этой неделе на 62-м году жизни.
«Ростов» красиво почтил память Игоря Гамулы.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021
Помним. pic.twitter.com/IXs2kwKVan
"Урал" набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 баллами опустился на 13-ю позицию.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 18-й тур
"Ростов" — "Урал" — 1:4
Голы: Гаджимурадов 3' (0:1), Адамов 6' (0:2), Полоз, с пенальти 19' (1:2), Гаджимурадов 39' (1:3), Бикфалви 43' (1:4)
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