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Тедеско дебютировал в "Лейпциге" крупной победой над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

С октября 2019 года по май 2021-го немецкий специалист возглавлял московский "Спартак".

11 декабря, 16:47
<p>Фото © ФК "Лейпциг"</p>

Фото © ФК "Лейпциг"

"Лейпциг" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу разгромил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе "Ред Булл Арена".

Встреча стала первой для Тедеско на посту главного тренера "Лейпцига". На этой неделе он подписал с клубом контракт до 2023 года.

Хозяева забили два гола в первом тайме и ещё два — на последних минутах встречи. В их составе отличились хорватский защитник Йошко Гвардиол, португальский нападающий Андре Силва, французский хавбек Кристофер Нкунку и немецкий защитник Беньямин Хенрикс.

Доменико Тедеско стал главным тренером "Лейпцига"

Доменико Тедеско стал главным тренером "Лейпцига"

"Лейпциг" набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей "Баварии" он отстаёт на 16 баллов. Мёнхенгладбахская "Боруссия" с 18 очками на 13-й позиции.

Напомним, что с октября 2019 года по май 2021-го Тедеско возглавлял "Спартак". В минувшем сезоне немецкий специалист выиграл с командой серебряные медали чемпионата России и вывел её в квалификацию Лиги чемпионов.

Чемпионат Германии по футболу

Бундеслига. 15-й тур

"Лейпциг" — "Боруссия" М — 4:1

Голы: Гвардиол 21' (1:0), Силва 33' (2:0), Бенсебаини 88' (2:1), Нкунку 90+1' (3:1), Хенрикс 90+4' (4:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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