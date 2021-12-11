Тедеско дебютировал в "Лейпциге" крупной победой над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

"Лейпциг" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу разгромил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счётом 4:1. Игра прошла на стадионе "Ред Булл Арена".

Встреча стала первой для Тедеско на посту главного тренера "Лейпцига". На этой неделе он подписал с клубом контракт до 2023 года.

Хозяева забили два гола в первом тайме и ещё два — на последних минутах встречи. В их составе отличились хорватский защитник Йошко Гвардиол, португальский нападающий Андре Силва, французский хавбек Кристофер Нкунку и немецкий защитник Беньямин Хенрикс.

"Лейпциг" набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От лидирующей "Баварии" он отстаёт на 16 баллов. Мёнхенгладбахская "Боруссия" с 18 очками на 13-й позиции.

Напомним, что с октября 2019 года по май 2021-го Тедеско возглавлял "Спартак". В минувшем сезоне немецкий специалист выиграл с командой серебряные медали чемпионата России и вывел её в квалификацию Лиги чемпионов.