Женская сборная России по гандболу победила Черногорию на чемпионате мира
Этот успех позволил нашей команде подняться на первое место в группе.
Фото © Федерация гандбола России
Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в матче группового раунда чемпионата мира со счётом 31:25. Первенство проходит в Испании.
В составе нашей команды по шесть мячей забросили Антонина Скоробогатченко и Ольга Фомина. Пять голов в активе Карины Сабировой.
Россиянки набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу группы I. Подопечные Людмилы Бодниевой опередили олимпийских чемпионок — француженок, у которых шесть баллов и игра в запасе.
В четвертьфинал выйдет по две команды из каждой группы. Старт плей-офф намечен на 14 декабря. Финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.
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