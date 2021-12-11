НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Женская сборная России по гандболу победила Черногорию на чемпионате мира

Этот успех позволил нашей команде подняться на первое место в группе.

11 декабря, 16:28
<p>Фото © Федерация гандбола России</p>

Фото © Федерация гандбола России

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в матче группового раунда чемпионата мира со счётом 31:25. Первенство проходит в Испании.

В составе нашей команды по шесть мячей забросили Антонина Скоробогатченко и Ольга Фомина. Пять голов в активе Карины Сабировой.

Россиянки набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу группы I. Подопечные Людмилы Бодниевой опередили олимпийских чемпионок — француженок, у которых шесть баллов и игра в запасе.

Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ

Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ

В четвертьфинал выйдет по две команды из каждой группы. Старт плей-офф намечен на 14 декабря. Финал и матч за третье место состоятся 19 декабря.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1