Женская сборная России по гандболу победила Черногорию на чемпионате мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в матче группового раунда чемпионата мира со счётом 31:25. Первенство проходит в Испании.

В составе нашей команды по шесть мячей забросили Антонина Скоробогатченко и Ольга Фомина. Пять голов в активе Карины Сабировой.

Россиянки набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу группы I. Подопечные Людмилы Бодниевой опередили олимпийских чемпионок — француженок, у которых шесть баллов и игра в запасе.