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Свыше 40 тысяч жителей Вены вышли на протесты против принудительной вакцинации

Демонстрации в столице Австрии были и в прошлые выходные. Данных о задержании протестующих пока нет.

11 декабря, 16:21

Видео © Twitter / BananaMediaQ

Демонстрация в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho

В столице Австрии около 44 тысяч человек вышли на марш протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, которую власти страны ввели в рамках новых ограничительных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венскую полицию.

"Протестующие по традиции собрались утром на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрасе", — указал корреспондент новостного агентства.

Демонстранты в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho

Напомним, что протесты в Вене проходят уже вторые выходные подряд. Из толпы звучат лозунги против бургомистра города Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.

В Австрии за отказ от вакцинации решили наказывать огромным штрафом

В Австрии за отказ от вакцинации решили наказывать огромным штрафом

Как сообщал Лайф ранее, тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию в Австрии объявили с 22 ноября. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а прививки станут обязательными только в феврале.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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