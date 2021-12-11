Свыше 40 тысяч жителей Вены вышли на протесты против принудительной вакцинации
Демонстрации в столице Австрии были и в прошлые выходные. Данных о задержании протестующих пока нет.
Видео © Twitter / BananaMediaQ
Демонстрация в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho
В столице Австрии около 44 тысяч человек вышли на марш протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, которую власти страны ввели в рамках новых ограничительных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венскую полицию.
"Протестующие по традиции собрались утром на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрасе", — указал корреспондент новостного агентства.
Демонстранты в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho
Напомним, что протесты в Вене проходят уже вторые выходные подряд. Из толпы звучат лозунги против бургомистра города Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.
Как сообщал Лайф ранее, тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию в Австрии объявили с 22 ноября. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а прививки станут обязательными только в феврале.
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