Свыше 40 тысяч жителей Вены вышли на протесты против принудительной вакцинации

Демонстрация в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho

В столице Австрии около 44 тысяч человек вышли на марш протеста против обязательной вакцинации от коронавируса, которую власти страны ввели в рамках новых ограничительных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на венскую полицию.

"Протестующие по традиции собрались утром на площади Хельденплац в центре города и двигаются маршем по кольцевой улице Рингштрасе", — указал корреспондент новостного агентства.

Демонстранты в Вене. Видео © Twitter / austrianpsycho

Напомним, что протесты в Вене проходят уже вторые выходные подряд. Из толпы звучат лозунги против бургомистра города Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.