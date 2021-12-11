Российская штангистка Ольга Тё завоевала бронзу на чемпионате мира
В общем зачёте первенства продолжает лидировать Таиланд, завоевавший уже четыре награды.
Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Российская штангистка Ольга Тё выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике. Первенство проходит в Ташкенте.
По сумме двух упражнений Тё взяла вес 218 кг (100 кг — в рывке и 118 кг — в толчке). Золото выиграла представительница Тайваня Куо Син-Чжунь (230 кг в сумме), второй стала Йенни Альварес Кайседо из Колумбии (226 кг).
Для сборной России медаль Тё стала второй на нынешнем турнире. Накануне бронзу в категории до 67 кг выиграл Зулфат Гараев.
В общем зачёте чемпионата мира лидирует Таиланд, на счету которого два золота, серебро и бронза. По одной победе одержали спортсмены Тайваня, Казахстана, Индонезии, Узбекистана, Южной Кореи и Туниса.
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