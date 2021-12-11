Корабль Безоса New Shepard успешно совершил суборбитальный полёт с туристами

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, совершил успешный суборбитальный полёт. Путешествие, длившееся в общей сложности не более десяти минут, транслировалось на сайте компании.

Отмечается, что запуск корабля произошёл в 09:45 (17:45 мск) со стартовой площадки в штате Техас. В составе экипажа было всего шесть человек. Среди них — соведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, бизнесмен Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.