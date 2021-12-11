Корабль Безоса New Shepard успешно совершил суборбитальный полёт с туристами
В составе экипажа было всего шесть человек. Напомним, что компания Blue Origin уже в третий раз отправляет людей в космос.
Фото © Getty Images / Mario Tama
Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, совершил успешный суборбитальный полёт. Путешествие, длившееся в общей сложности не более десяти минут, транслировалось на сайте компании.
Отмечается, что запуск корабля произошёл в 09:45 (17:45 мск) со стартовой площадки в штате Техас. В составе экипажа было всего шесть человек. Среди них — соведущий шоу "Доброе утро, Америка" Майкл Стрейхэн, старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли, филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, бизнесмен Лейн Бесс и его сын Кэмерон Бесс.
New Shepard: Схема полёта, знаменитые пассажиры, эротичность и всё, что вы ещё хотели знать о корабле Безоса
Напомним, это уже третий по счёту суборбитальный туристический полёт в космос, который осуществляет компания Blue Origin. Первый из них состоялся 20 июля. В нём приняли участие сам Безос, его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Второй полёт New Shephard успешно прошёл в октябре. В нём приняли участие предприниматель Глен де Фриз, 90-летний актёр Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и бывший инженер NASA Крис Бошуизен.
Комментариев: 0