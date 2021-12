New Shepard: Схема полёта, знаменитые пассажиры, эротичность и всё, что вы ещё хотели знать о корабле Безоса

Как летает New Shepard

Схема предусматривает достижение высоты чуть более 100 километров, это уровень так называемой линии Кармана — условной границы, выше которой, как официально принято считать, начинается космическое пространство. Впрочем, неофициально многие специалисты отказываются называть подобную высоту космосом, а пассажиров New Shepard — астронавтами. Речь идёт о суборбитальном полёте, то есть о таком запуске, после которого космический аппарат не становится искусственным спутником Земли, а по изогнутой траектории садится на Землю.

Об Алане Шепарде и его дочери Лоре

Тогда его старшей дочери Лоре было 14. Прошло ровно 60 лет, и вот теперь она в свои 74 — пассажир New Shepard, участница уже третьего полёта корабля с людьми на борту. Билет на борт она не покупала — её пригласили. Кстати, билет стоит 200–250 тысяч долларов. По космическим меркам, наверное, немного. Так вот, Лора Шепард Черчли — представительница второй в американской истории династии астронавтов. Первой стала семья Гэрриот: астронавт Ричард Гэрриот пошёл по стопам отца Оуэна.

Другие известные пассажиры New Shepard

Ещё один пасcажир — Дилан Тейлор, глава компании Voyager Space Holdings, она занимается покупкой космических стартапов и основатель некоммерческой организации Space for Humanity (проект по отправке "10 тысяч разных людей в космос в течение ближайших 10 лет, так заявлялось в 2017 году).

И двое остальных участников полёта — основатель Bess Ventures and Advisory (компании по поддержке технологических бизнес-проектов) Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

Это первый полностью заполненный New Shepard, предыдущие два раза на нём слетали по четыре человека. В июле 2021 года вместе с Джеффом Безосом, его братом Марком, 18-летним сыном нидерландского миллиардера Оливером Даменом в полёт отправилась 82-летняя Уолли Фанк, лётчица, следователь по безопасности полётов. На момент своего космического путешествия она была самым пожилым астронавтом всех времён и народов. Но уже в октябре (после второго туристического рейса New Shepard) этот статус перешёл к 90-летнему актёру Уильяму Шетнеру. Присмотритесь, может быть, узнаете? Капитан Кирк!

Космическая сексуальность

Старт New Shepard. Фото © Getty Images / Mario Tama

Внешний облик New Shepard стал предметом бесчисленного множества шуток, мемов с размытием изображения ракеты и обсуждений на тему реальной технической необходимости именно такой формы. Если это заранее спланированная реклама, то она представляется довольно-таки своеобразной. Впрочем, вероятно, любая эффективная реклама именно такова. А эта реклама получилась очень эффективной: если New Shepard как космический корабль обсуждают по большей части люди, которые любят космос, то New Shepard как гигантский фаллос обсуждают все.