New Shepard: Схема полёта, знаменитые пассажиры, эротичность и всё, что вы ещё хотели знать о корабле Безоса Лайф собрал всё о челноке от Blue Origin, а заодно вспомнил об аналогичном российском стартапе. Приснопамятном. 10 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Blue Origin / Anadolu Agency

Как летает New Shepard

Схема предусматривает достижение высоты чуть более 100 километров, это уровень так называемой линии Кармана — условной границы, выше которой, как официально принято считать, начинается космическое пространство. Впрочем, неофициально многие специалисты отказываются называть подобную высоту космосом, а пассажиров New Shepard — астронавтами. Речь идёт о суборбитальном полёте, то есть о таком запуске, после которого космический аппарат не становится искусственным спутником Земли, а по изогнутой траектории садится на Землю.

Весь полёт длится 11 минут, из них в невесомости экипаж проводит четыре незабываемые минуты. У многоразовой ракеты-носителя один-единственный двигатель, собственная разработка Blue Origin — Blue Engine 3 на водороде и кислороде. На нём же ракета и приземляется. Капсула рассчитана на шесть человек. На высоте 40 километров (через 110 секунд после старта) она отделяется и по инерции — без всяких двигателей — продолжает подъём до нужной высоты, а потом снижается и садится на трёх парашютах. На борту корабля есть система аварийного спасения с твердотопливными двигателями, с помощью которых капсула может экстренно отделиться от носителя и отлететь подальше. Интересно, что, например, во время испытаний этой abort-системы в 2016 году все ждали, что ракета из-за такого резкого досрочного отделения капсулы просто взорвётся, а она не только "пережила" этот момент, но и успешно приземлилась.

Об Алане Шепарде и его дочери Лоре

Астронавт Алан Шепард на борту корабля "Меркурий-Редстоун-3". Фото © Wikipedia

Именно в честь него эту космическую систему и назвали "новым Шепардом". Это был первый астронавт в истории США, он для американцев — как для нас Гагарин. 5 мая 1961 года он поднялся на высоту 187,5 километра и после 15 минут полёта успешно приводнился в Атлантическом океане. Это была тоже суборбитальная миссия, то есть ни одного витка вокруг Земли Шепард не сделал, но событие всё-таки было потрясающее.

Лора Шепард Черчли. Фото © Astronaut Scholarship Foundation.

Тогда его старшей дочери Лоре было 14. Прошло ровно 60 лет, и вот теперь она в свои 74 — пассажир New Shepard, участница уже третьего полёта корабля с людьми на борту. Билет на борт она не покупала — её пригласили. Кстати, билет стоит 200–250 тысяч долларов. По космическим меркам, наверное, немного. Так вот, Лора Шепард Черчли — представительница второй в американской истории династии астронавтов. Первой стала семья Гэрриот: астронавт Ричард Гэрриот пошёл по стопам отца Оуэна.

Другие известные пассажиры New Shepard

Если говорить про запуск 11 декабря 2021 года, то ещё один приглашённый гость — известный американский телеведущий из шоу "Доброе утро, Америка! Майкл Страхан. Теперь он самый высокий астронавт в мировой истории — 196 сантиметров. И второй тележурналист в космосе. Первым был японец, корреспондент канала TBS Тоёхиро Акияма, в 1990 году он побывал на станции "Мир".

Ещё один пасcажир — Дилан Тейлор, глава компании Voyager Space Holdings, она занимается покупкой космических стартапов и основатель некоммерческой организации Space for Humanity (проект по отправке "10 тысяч разных людей в космос в течение ближайших 10 лет, так заявлялось в 2017 году).

И двое остальных участников полёта — основатель Bess Ventures and Advisory (компании по поддержке технологических бизнес-проектов) Лейн Бесс и его сын Кэмерон.

Это первый полностью заполненный New Shepard, предыдущие два раза на нём слетали по четыре человека. В июле 2021 года вместе с Джеффом Безосом, его братом Марком, 18-летним сыном нидерландского миллиардера Оливером Даменом в полёт отправилась 82-летняя Уолли Фанк, лётчица, следователь по безопасности полётов. На момент своего космического путешествия она была самым пожилым астронавтом всех времён и народов. Но уже в октябре (после второго туристического рейса New Shepard) этот статус перешёл к 90-летнему актёру Уильяму Шетнеру. Присмотритесь, может быть, узнаете? Капитан Кирк!

Канадский актёр Уильям Шетнер (в центре), известный прежде всего по роли капитана корабля "Энтерпрайз" в сериале "Звёздный путь". Фото © Getty Images / Mario Tama

Космическая сексуальность

Старт New Shepard. Фото © Getty Images / Mario Tama

Внешний облик New Shepard стал предметом бесчисленного множества шуток, мемов с размытием изображения ракеты и обсуждений на тему реальной технической необходимости именно такой формы. Если это заранее спланированная реклама, то она представляется довольно-таки своеобразной. Впрочем, вероятно, любая эффективная реклама именно такова. А эта реклама получилась очень эффективной: если New Shepard как космический корабль обсуждают по большей части люди, которые любят космос, то New Shepard как гигантский фаллос обсуждают все.

На сайте Blue Origin объяснение даётся по поводу разве что плавников, которые тянутся по всей длине носителя для стабилизации и снижения расхода топлива. Насчёт всего остального журналисты дотошно расспрашивали знающих людей. И, в общем-то, складывается ощущение, что всё это было сделано не просто так и не только ради сомнительной популярности в соцсетях, а по большей части из соображений аэродинамики. Например, астроном из Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики Джонатан Макдауэлл подчеркнул, что более широкая по сравнению с носителем капсула — никакое не ноу-хау, именно так дело обстоит и у некоторых других ракет (к примеру, у Atlas V), и это обеспечивает прекрасную аэродинамику. Ещё один эксперт — из аналитической компании Astralytical Лаура Форчик — привела аргумент насчёт носителя: по её словам, чем длиннее и при этом меньше в диаметре цилиндр, тем легче его сбалансировать. Что касается кольца вверху ракеты, то оно очень важно при повторном входе в атмосферу, сказал, в свою очередь, астрофизик Скотт Мэнли.

Почему у "Космокурса" не получилось

Задолго до того, как Джефф Безос объявил о своём проекте суборбитальных туристических полётов, точно такой же идеей загорелись в России. В проекте компании "Космокурс" практически всё, кроме подчёркнутой эротичности, было так же, как у New Shepard: тоже многоразовая система носитель-капсула, ракета точно так же приземляется "стоя", а корабль — на парашютах, тоже рассчитано на шесть человек, даже цена за место была заявлена аналогичная. Только взлетать, надо сказать, предусматривалась повыше: на целых 200 километров. Вот это уже был бы космос. Как-никак — высота полёта Юрия Гагарина.

И самое интересное: для реализации всего этого были все технические возможности — и умные головы, и спонсорские деньги. В итоге всё застопорилось на этапе испытания системы зажигания двигателя и выбора места для будущего частного космодрома.

Буквально за месяц до того, как "Космокурс" официально объявил о своём провале, редакции Лайфа удалось пообщаться с руководителем компании Павлом Пушкиным и спросить у него, что же мешает. Он ответил, что самая большая проблема возникла на этапе согласований с регулирующими организациями.

— Есть люди, которые, извините, одно место прикрывают и не хотят ничего делать. Они все боятся, — объяснял он тогда.

Авторы Адель Романенкова