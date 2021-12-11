"Челси" в добавленное время вырвал победу у "Лидса" в матче с тремя пенальти
В турнирной таблице Премьер-лиги команда Томаса Тухеля идёт на третьем месте, уступая "Манчестер Сити" и "Ливерпулю".
Фото © Английская премьер-лига
Лондонский "Челси" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу на последних минутах вырвал победу у "Лидса". Прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж" встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Решающий мяч на четвёртой добавленной минуте забил полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, реализовавший второй пенальти за игру. Также в составе лондонцев отличился Мейсон Маунт.
Всего в этом матче главный арбитр Крис Кавана трижды назначал одиннадцатиметровые. Первый из них на 28-й минуте реализовал бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья. Кроме него ворота хозяев поразил английский нападающий Джо Гелхардт.
"Челси" набрал 36 очков, сохранив третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Его опережают только "Манчестер Сити" (38 баллов) и "Ливерпуль" (37). "Лидс" с 16 очками — на 15-й позиции.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 16-й тур
"Челси" — "Лидс" — 3:2
Голы: Рафинья с пенальти 28' (0:1), Маунт 42' (1:1), Жоржиньо с пенальти 58' (2:1), Гелхардт 83' (2:2), Жоржиньо с пенальти 90+4' (3:2)
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