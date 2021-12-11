"Челси" в добавленное время вырвал победу у "Лидса" в матче с тремя пенальти

Лондонский "Челси" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу на последних минутах вырвал победу у "Лидса". Прошедшая на стадионе "Стэмфорд Бридж" встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Решающий мяч на четвёртой добавленной минуте забил полузащитник "Челси" и сборной Италии Жоржиньо, реализовавший второй пенальти за игру. Также в составе лондонцев отличился Мейсон Маунт.

Всего в этом матче главный арбитр Крис Кавана трижды назначал одиннадцатиметровые. Первый из них на 28-й минуте реализовал бразильский полузащитник "Лидса" Рафинья. Кроме него ворота хозяев поразил английский нападающий Джо Гелхардт.

"Челси" набрал 36 очков, сохранив третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Его опережают только "Манчестер Сити" (38 баллов) и "Ливерпуль" (37). "Лидс" с 16 очками — на 15-й позиции.