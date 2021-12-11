Миллиардеры Безос и Брэнсон стали последними обладателями "крыльев астронавтов"

Федеральное управление гражданской авиации США наградило основателей Blue Origin и Virgin Galactic Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона "крыльями астронавтов" за успешные коммерческие миссии в космос. При этом в управлении заверили, что это были последние медали — с 2022 года вместо награждения космических туристов просто будут заносить в специальный онлайн-реестр.

Отмечается, что вместе с миллиардерами награду также получил актёр из сериала "Звёздный путь" Уильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка. Напомним, что 90-летний Шетнер летал в космос на корабле New Shepard компании Безоса в октябре текущего года. Таким образом, он стал самым пожилым астронавтом в истории и вторым актёром, побывавшим в космосе, после российской актрисы Юлии Пересильд.

Программа "Крылья астронавтов" была создана в начале 2000-х годов. Первым обладателем отличительного знака в 2004 году стал пилот первого частного суборбитального космического корабля SpaceShipOne Майк Мелвилл.