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Миллиардеры Безос и Брэнсон стали последними обладателями "крыльев астронавтов"

Медаль также получил капитан Кирк из "Звёздного пути" Уильям Шетнер. Отмечается, что со следующего года вместо вручения награды космических туристов будут просто заносить в специальный онлайн-реестр.

11 декабря, 18:03

Ричард Брэнсон и Джефф Безос. Фото © ТАСС / AP / Susan Montoya Bryan / Zuma / Javier Rojas

Федеральное управление гражданской авиации США наградило основателей Blue Origin и Virgin Galactic Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона "крыльями астронавтов" за успешные коммерческие миссии в космос. При этом в управлении заверили, что это были последние медали — с 2022 года вместо награждения космических туристов просто будут заносить в специальный онлайн-реестр.

Отмечается, что вместе с миллиардерами награду также получил актёр из сериала "Звёздный путь" Уильям Шетнер, сыгравший роль капитана Кирка. Напомним, что 90-летний Шетнер летал в космос на корабле New Shepard компании Безоса в октябре текущего года. Таким образом, он стал самым пожилым астронавтом в истории и вторым актёром, побывавшим в космосе, после российской актрисы Юлии Пересильд.

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Программа "Крылья астронавтов" была создана в начале 2000-х годов. Первым обладателем отличительного знака в 2004 году стал пилот первого частного суборбитального космического корабля SpaceShipOne Майк Мелвилл.

Ранее Лайф сообщал, что корабль Безоса New Shepard успешно совершил суборбитальный полёт с туристами. В составе экипажа было всего шесть человек. Напомним, что компания Blue Origin уже в третий раз отправила людей в космос.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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