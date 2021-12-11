Эрдоган назвал соцсети одной из основных угроз демократии

В одну из основных угроз для демократии превратились социальные сети, на первых порах воспринимавшиеся "символами свободы". Об этом заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам двухдневного Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit '21), проходящего в Стамбуле.

"На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность", — цитирует лидера республики агентство Anadolu.

Как заметил Эрдоган, на фоне роста интереса к социальным сетям набирают обороты потоки лжи, фейковых новостей и дезинформации. По его словам, жизни миллионов людей омрачаются распространением ложных сведений из-за отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством.

"Проблема дезинформации вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности", — пояснил политик, подчеркнув, что ни одна компания мира не может ставить себя выше закона.