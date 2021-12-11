Российская певица Mary Gu высказалась о запрете въезда на Украину

Певица рассказывает о запрете на въезд на территорию Украины. Видео © Instagram / mary___gu

Российская певица Мария Гусарова, более известная как Mary Gu, в своём инстраграме поделилась подробностями по поводу запрета въезда на территорию Украины, где у неё был запланирован концерт.

"Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки", — написала она, извинившись перед поклонниками.

Напомним, украинские пограничники не пропустили на территорию страны певицу и организатора её выступлений из-за того, что ранее они нарушили установленный в Незалежной порядок въезда в Крым. Теперь в течение трёх лет Мария не сможет попасть на территорию Украины. Такая же участь постигла и организатора концертов.

На время задержания на Украине артистку с коллегами не обеспечили едой и водой и отобрали паспорта.

"Ситуация такова, что нам не досталось ни еды, ни воды. Нас сразу подняли и посадили в самолёт. Паспорта не отдали до сих пор, а мы уже в Турции. И нас постоянно кто-то сопровождает, как будто мы преступники", — поделилась Гусарова.

Уже по прилёте в Россию девушка не могла выбраться из аэропорта Внуково, ждала, пока вернут документы. В итоге певица с командой за сутки совершила четыре перелёта и находилась около 16 часов без еды.

В своих сториз артистка также выложила реакцию поклонников, не дождавшихся её появления в Киеве. Причиной отмены концерта на входе на мероприятие назвали внезапно обнаруженный у исполнительницы коронавирус, что расстроило слушателей, посчитавших её безответственной. В свою очередь Мария предоставила фотографию справки об отрицательном результате теста на CoViD-19.

"Я не знаю, кто пустил байку про "корону", но с ней я бы даже из России не вылетела", — уточнила она.

Ранее Лайф рассказывал, что петиция о запрете россиянам въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Владимиром Зеленским. Её автором стал бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко, который просит запретить гражданам РФ посещение территории Украины или ввести визовый режим.