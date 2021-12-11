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Минимум 70 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки

Как сообщил губернатор региона Энди Бешир, число погибших к концу дня может вырасти. По его словам, к поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы национальной гвардии.

11 декабря, 17:08
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/kfvsweather/status/1469688451280912386/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> KFVS Weather</a></p>

Фото © Twitter / KFVS Weather

По меньшей мере 70 человек стали жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки торнадо. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100 до конца дня", — пояснил он на пресс-конференции.

К поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы национальной гвардии, добавил Бешир. По его словам, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

Два человека погибли при разрушении торнадо дома престарелых в США

Два человека погибли при разрушении торнадо дома престарелых в США

Как ранее сообщал Лайф, этот торнадо стал самым сильным за всю историю Кентукки, во всяком случае, таковым его назвал губернатор. Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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