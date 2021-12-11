Минимум 70 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки

По меньшей мере 70 человек стали жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки торнадо. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир.

"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100 до конца дня", — пояснил он на пресс-конференции.

Here is what we are seeing in Mayfield, Ky. after a tornado hit the city Friday night. >>> https://t.co/FlQVATd0v6 pic.twitter.com/CJLPAfdA8I — KFVS Weather (@kfvsweather) December 11, 2021

К поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы национальной гвардии, добавил Бешир. По его словам, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.