Минимум 70 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки
Как сообщил губернатор региона Энди Бешир, число погибших к концу дня может вырасти. По его словам, к поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы национальной гвардии.
Фото © Twitter / KFVS Weather
По меньшей мере 70 человек стали жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки торнадо. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир.
"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100 до конца дня", — пояснил он на пресс-конференции.
Here is what we are seeing in Mayfield, Ky. after a tornado hit the city Friday night. >>> https://t.co/FlQVATd0v6 pic.twitter.com/CJLPAfdA8I— KFVS Weather (@kfvsweather) December 11, 2021
К поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы национальной гвардии, добавил Бешир. По его словам, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.
Как ранее сообщал Лайф, этот торнадо стал самым сильным за всю историю Кентукки, во всяком случае, таковым его назвал губернатор. Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.
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