В Ростове-на-Дону загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 1680 квадратов. Видео © Telegram / МЧС России

В Ростове-на-Дону загорелся одноэтажный склад с лакокрасочными изделиями. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, площадь пожара достигла 1680 квадратных метров.

Изначально на место происшествия прибыли 60 пожарных, которые использовали 17 единиц техники, но ликвидировать огонь не удалось. Сейчас на месте ЧП работают уже 90 человек, 30 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Уточняется, что на момент пожара людей, к счастью, в здании не оказалось. Кровля помещения частично обрушилась, возгорание локализовано на площади 1400 квадратных метров.