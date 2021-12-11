Доктор Мясников призвал россиян понять, что коронавирус пришёл навсегда

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян понять, что коронавирус пришёл навсегда, и попытаться получить шанс на "прежнюю" жизнь. Медик указал, что люди должны вакцинироваться от ковида, чтобы в будущем нас не задавили миллиарды использованных масок.

"Всё больше и больше людей осознают истину, что ковид пришёл навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, как грипп и ОРЗ другой этиологии. Раз так, то вопрос: как мы собираемся планировать жизнь на последующие годы? Непрерывно повторяющиеся волны запретов, локдаунов, ограничений передвижения на фоне имитации повсеместного масочного режима навечно? Вакцинация как альтернатива? Да, несомненно", — заявил специалист.

По его словам, вакцинация и неоднократная ревакцинация по несколько раз в год являются альтернативой. И хотя смена штаммов новыми, а также создание более эффективных препаратов от ковида будут происходить точно, важно с такой же силой продолжать объяснять людям необходимость в прививке. Мясников также предложил разработать солидную страховку для тех, кто отправляется на вакцинацию от ковида. Она должна быть настоящей "рыночной", с медициной и жизнеобеспечением, отметил врач.

"Но нам надо понимать: раз ковид навсегда, тогда как быть, например, с масками? Это тоже навсегда нам, нашим детям и внукам? При том что действенность их совсем не очевидна. В статьях нам пишут сегодня о 70%-ной эффективности масок. В жизни же мы видим, что в странах с жесточайше контролируемым масочным режимом волны ковида как накатывали, так и накатывают", — написал Мясников.

Он привёл в пример рекомендацию шведского агентства общественного здравоохранения. Согласно ей, местные власти считают, что широко использовать маски не стоит из-за их низкой эффективности. Однако некоторые ситуации всё же требуют того, чтобы люди носили маски, "несмотря на отсутствие научных данных об эффективности". Комментируя этот текст, Мясников отметил, что о полной отмене масочного режима говорить рано, но это надо планировать: "во сколько этапов, где, когда". Это будет зависеть от уровня вакцинации и ревакцинации в странах, а также врач подчеркнул, что такие "решения должны приниматься синхронно" с другими государствами.

"Попытаться получить шанс на "прежнюю" жизнь, [он] у нас есть. Каждый должен внести свой "статус вакцинированного/ревакцинированного" в общую копилку, глядишь, и тот самый свет в конце тоннеля покажется. Иначе так и будем жить в масках, пока три миллиарда использованных по миру пластиковых масок в день нас физически не задавят!" — заключил Мясников.