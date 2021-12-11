Помощник главы Госдепа Карен Донфрид посетит Москву и Киев

Госдеп анонсировал визит помощника американского госсекретаря Энтони Блинкена Карен Донфрид в Москву. Как уточняется, 13–15 декабря эксперт по вопросам внешней политики посетит российскую столицу, а также Киев.

В РФ и на Украине Донфрид проведёт встречи с государственными должностными лицами, обсудит "наращивание военного потенциала Россией" и усиление обязательств Вашингтона в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Незалежной.

"Помощник госсекретаря Донфрид подчеркнёт, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке "нормандского формата", — указано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства США.

По итогам мероприятий в Москве и Киеве помощник Блинкена проведёт консультации в Брюсселе. Встречи с союзниками по Североатлантическому альянсу и партнёрами по Евросоюзу по поводу усилий по поиску дипломатического решения ситуации вокруг Украины намечены на 15–16 декабря.