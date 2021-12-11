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Замглавы МВД Украины Гогилашвили извинился за скандал у блокпоста в Донбассе

Ранее стало известно, что замминистра могут отстранить от должности на время дисциплинарного производства. В связи с произошедшим в МВД инициирована проверка.

11 декабря, 17:04

Александр Гогилашвили. Фото © Facebook / Олександр Гогілашвілі

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе, извинился за "чрезмерную эмоциональность". Он также отметил, что полностью согласен с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство и будет содействовать его проведению.

"Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе. — Прим. Лайфа) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", — написал Гогилашвили на своей странице в "Фейсбуке".

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Напомним, о скандале у блокпоста в Донбассе стало известно ранее сегодня, 11 декабря. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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