Замглавы МВД Украины Гогилашвили извинился за скандал у блокпоста в Донбассе

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе, извинился за "чрезмерную эмоциональность". Он также отметил, что полностью согласен с инициативой министра Дениса Монастырского открыть дисциплинарное производство и будет содействовать его проведению.

"Относительно инцидента на блокпосту в зоне ООС (силовая операция Киева в Донбассе. — Прим. Лайфа) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность", — написал Гогилашвили на своей странице в "Фейсбуке".