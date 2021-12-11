Глава Объединения пассажиров не оценил идею Минтранса ввести правила поведения в поездах

Право на обед или ужин у стола в поезде не должно регламентироваться законом. В этом уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Пассажир должен уметь договариваться, общаться. Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время", — цитирует телеканал "360" Зотова, прокомментировавшего инициативу Минтранса РФ. Специалисты ведомства ранее предложили обязать уступать места у стола пассажирам с верхних полок.

Стычки между пассажирами верхних и нижних полок за столик и без того случаются нередко, отметил эксперт. Однако большинство из них, по его словам, как правило, решаются мирно. При этом, если никто не идёт на уступки, в дело всегда вмешается проводник поезда. Поэтому, как указал Зотов, нет необходимости закреплять какие-либо дополнительные меры на законодательном уровне.