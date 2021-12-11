Глава Объединения пассажиров не оценил идею Минтранса ввести правила поведения в поездах
По мнению эксперта, нет необходимости закреплять какие-либо положения, обязывающие пассажиров нижних полок уступать на некоторое время место у столика для еды, на законодательном уровне.
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Право на обед или ужин у стола в поезде не должно регламентироваться законом. В этом уверен председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"Пассажир должен уметь договариваться, общаться. Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время", — цитирует телеканал "360" Зотова, прокомментировавшего инициативу Минтранса РФ. Специалисты ведомства ранее предложили обязать уступать места у стола пассажирам с верхних полок.
Стычки между пассажирами верхних и нижних полок за столик и без того случаются нередко, отметил эксперт. Однако большинство из них, по его словам, как правило, решаются мирно. При этом, если никто не идёт на уступки, в дело всегда вмешается проводник поезда. Поэтому, как указал Зотов, нет необходимости закреплять какие-либо дополнительные меры на законодательном уровне.
Напомним, Минтранс РФ предложил обязать пассажиров нижних полок уступать место у столика для еды. Как отмечается в документе, на утренний и вечерний приёмы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не более 30 минут, а на обед — не более часа. Также ведомство подготовило ещё несколько изменений. В случае принятия проекта они вступят в силу 1 сентября 2022 года.
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