Над Чёрным морем сразу два борта экстренно изменили курс из-за неопознанного самолёта
Речь идёт о лайнерах, принадлежащих российским авиакомпаниям "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот". В обоих находилось более 140 пассажиров.
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Пассажирскому самолёту, который принадлежит российской авиакомпании "Уральские авиалинии", пришлось сменить курс в небе над Чёрным морем из-за "неопознанного воздушного корабля". Об инциденте сообщает телеграм-канал Aviaincidents.
Всё произошло 10 декабря в акватории Чёрного моря, примерно в 50 километрах от берега. Отмечается, что на борту, летевшем из Екатеринбурга в Сочи, находилось 160 пассажиров, включая 12 детей, и шесть членов экипажа. Позже самолёт благополучно приземлился в Адлере.
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Кроме того, экстренно менять траекторию полёта пришлось и самолёту "Аэрофлота", следовавшему из Москвы в Сочи. На борту этого лайнера находилось 148 пассажиров, 12 из которых дети, и шесть членов экипажа.
Ранее Лайф сообщал, что самолёт Nordwind, который должен был совершить рейс из Москвы в Краснодар, вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией. При этом сотрудники авиакомпании в беседе с пассажирами настаивали на том, что рейс просто задержали.
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