Над Чёрным морем сразу два борта экстренно изменили курс из-за неопознанного самолёта

Пассажирскому самолёту, который принадлежит российской авиакомпании "Уральские авиалинии", пришлось сменить курс в небе над Чёрным морем из-за "неопознанного воздушного корабля". Об инциденте сообщает телеграм-канал Aviaincidents.

Всё произошло 10 декабря в акватории Чёрного моря, примерно в 50 километрах от берега. Отмечается, что на борту, летевшем из Екатеринбурга в Сочи, находилось 160 пассажиров, включая 12 детей, и шесть членов экипажа. Позже самолёт благополучно приземлился в Адлере.

Кроме того, экстренно менять траекторию полёта пришлось и самолёту "Аэрофлота", следовавшему из Москвы в Сочи. На борту этого лайнера находилось 148 пассажиров, 12 из которых дети, и шесть членов экипажа.