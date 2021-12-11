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В Подмосковье тренера по бальным танцам задержали за развращение 16-летней ученицы

Со слов школьницы, на тренировках всё было прилично, а вот в поездках на соревнования мужчина себя не сдерживал. Подопечной говорил, что перекроет дорогу в танцевальной сфере, если та пожалуется.

11 декабря, 18:31
<p>Александр Абрамов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/abramov.dancehall" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Абрамов</a></p>

Александр Абрамов. Фото © VK / Александр Абрамов

В подмосковной Электростали по подозрению в развращении несовершеннолетней ученицы задержали 34-летнего тренера по бальным танцам Александра Абрамова. Во время выездов на чемпионаты наставник и девочка жили вместе, подросток утверждает, что Александр домогался её в кровати, сообщает телеграм-канал SHOT.

На нездоровый интерес мужчины к 16-летней подопечной обратила внимание мама девочки. В итоге школьница призналась, что на протяжении двух лет Абрамов пристаёт к ней. Как рассказала адвокату потерпевшая, она пришла в секцию в СТК Dance Hall в девятилетнем возрасте. Вскоре тренер подобрал юной бальнице партнёра и предложил совершенствовать навыки на индивидуальных занятиях.

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При этом, как утверждает девочка, на тренировках всё было прилично. А вот в поездках на соревнования Абрамов себя уже не сдерживал. По словам школьницы, он ложился с ней в одну кровать, где и совершал действия сексуального характера. Подопечную предупредил — перекроет все пути в танцевальной сфере, если та пожалуется взрослым.

Ранее Лайф сообщал, что в Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, обвинив в изнасиловании и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы. Против педагога возбуждено два уголовных дела.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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