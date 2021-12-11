В Подмосковье тренера по бальным танцам задержали за развращение 16-летней ученицы

В подмосковной Электростали по подозрению в развращении несовершеннолетней ученицы задержали 34-летнего тренера по бальным танцам Александра Абрамова. Во время выездов на чемпионаты наставник и девочка жили вместе, подросток утверждает, что Александр домогался её в кровати, сообщает телеграм-канал SHOT.

На нездоровый интерес мужчины к 16-летней подопечной обратила внимание мама девочки. В итоге школьница призналась, что на протяжении двух лет Абрамов пристаёт к ней. Как рассказала адвокату потерпевшая, она пришла в секцию в СТК Dance Hall в девятилетнем возрасте. Вскоре тренер подобрал юной бальнице партнёра и предложил совершенствовать навыки на индивидуальных занятиях.

При этом, как утверждает девочка, на тренировках всё было прилично. А вот в поездках на соревнования Абрамов себя уже не сдерживал. По словам школьницы, он ложился с ней в одну кровать, где и совершал действия сексуального характера. Подопечную предупредил — перекроет все пути в танцевальной сфере, если та пожалуется взрослым.