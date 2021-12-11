В Подмосковье тренера по бальным танцам задержали за развращение 16-летней ученицы
Со слов школьницы, на тренировках всё было прилично, а вот в поездках на соревнования мужчина себя не сдерживал. Подопечной говорил, что перекроет дорогу в танцевальной сфере, если та пожалуется.
Александр Абрамов. Фото © VK / Александр Абрамов
В подмосковной Электростали по подозрению в развращении несовершеннолетней ученицы задержали 34-летнего тренера по бальным танцам Александра Абрамова. Во время выездов на чемпионаты наставник и девочка жили вместе, подросток утверждает, что Александр домогался её в кровати, сообщает телеграм-канал SHOT.
На нездоровый интерес мужчины к 16-летней подопечной обратила внимание мама девочки. В итоге школьница призналась, что на протяжении двух лет Абрамов пристаёт к ней. Как рассказала адвокату потерпевшая, она пришла в секцию в СТК Dance Hall в девятилетнем возрасте. Вскоре тренер подобрал юной бальнице партнёра и предложил совершенствовать навыки на индивидуальных занятиях.
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При этом, как утверждает девочка, на тренировках всё было прилично. А вот в поездках на соревнования Абрамов себя уже не сдерживал. По словам школьницы, он ложился с ней в одну кровать, где и совершал действия сексуального характера. Подопечную предупредил — перекроет все пути в танцевальной сфере, если та пожалуется взрослым.
Ранее Лайф сообщал, что в Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, обвинив в изнасиловании и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы. Против педагога возбуждено два уголовных дела.
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