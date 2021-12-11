Метеоролог Леус спрогнозировал резкое потепление в Москве и области в воскресенье

В столичном регионе на смену аномальным морозам придёт потепление. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, стремительное повышение температуры произойдёт уже в воскресенье, 12 декабря.

"Завтра днём температура вернётся в рамки климата и составит минус два-четыре градуса. Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт", — передаёт РИА "Новости" слова специалиста.

Леус отметил, что на предстоящей неделе в столичном регионе по ночам температура воздуха будет колебаться от минус трёх до минус семи градусов. Днём — от минус двух до плюс двух градусов. Повышение температуры, по словам синоптика, будет сопровождаться мокрым снегом.