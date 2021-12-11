Собянин рассказал об украшении Москвы к Новому году















На улицах Москвы в преддверии Нового года засверкали четыре тысячи световых конструкций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом не только центральные районы, но и парки и площади отдалённых территорий также подсветили праздничной иллюминацией.

"В самое тёмное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим, 2022 годом, друзья!" — написал Собянин в своём блоге.