Собянин рассказал об украшении Москвы к Новому году
Мэр столицы уточнил, что праздничное освещение появилось не только в центре, но и в спальных районах.
Фото © сайт Сергея Собянина
На улицах Москвы в преддверии Нового года засверкали четыре тысячи световых конструкций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом не только центральные районы, но и парки и площади отдалённых территорий также подсветили праздничной иллюминацией.
"В самое тёмное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим, 2022 годом, друзья!" — написал Собянин в своём блоге.
Напомним, в Москве 10 декабря стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Для жителей столицы организовали ярмарки, 18 катков и площадку для кёрлинга. Мероприятие завершится 9 января.
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