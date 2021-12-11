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Собянин рассказал об украшении Москвы к Новому году

Мэр столицы уточнил, что праздничное освещение появилось не только в центре, но и в спальных районах.

11 декабря, 18:58
<p>Фото ©<a href="https://www.sobyanin.ru/novogodnie-ogni-moskvy?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=111221" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> сайт Сергея Собянина</a></p>

Фото © сайт Сергея Собянина

  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
  • Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина
    Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина

Москву украсили четырьмя тысячами новогодних иллюминаций. Фото © сайт Сергея Собянина

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На улицах Москвы в преддверии Нового года засверкали четыре тысячи световых конструкций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. При этом не только центральные районы, но и парки и площади отдалённых территорий также подсветили праздничной иллюминацией.

"В самое тёмное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение. С наступающим, 2022 годом, друзья!" написал Собянин в своём блоге.

В московских парках открылись катки с искусственным покрытием

В московских парках открылись катки с искусственным покрытием

Напомним, в Москве 10 декабря стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Для жителей столицы организовали ярмарки, 18 катков и площадку для кёрлинга. Мероприятие завершится 9 января.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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