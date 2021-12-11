Китайцы рассказали, как без холодильника сохранить яйца свежими
Согласно одной из рекомендаций, этот продукт стоит накрывать хлопчатобумажной тканью.
Фото © Pixabay
Есть четыре эффективных способа сохранить яйца свежими без холодильника. Об этом рассказали пользователи соцсети WeChat.
Зачастую методом с использованием хлопчатобумажной ткани пользуются продавцы на деревенских рынках. Таким образом получается защитить тонкую скорлупу от попадания внутрь бактерий через поры.
Ещё можно поместить яйцо в заполненную рисом чашу тупым концом вниз. "Мелкая рисовая мука закроет поры на скорлупе и защитит от попадания бактерий, а также предотвратит испарение влаги внутри яйца", — объяснили пользователи.
Третий способ, который предложили юзеры для продления срока годности яиц, заключается в том, чтобы натереть их кунжутным или другим пищевым маслом. Затем следует завернуть продукт в полиэтиленовую плёнку и спрятать в прохладное место.
А ещё можно положить яйца в миску с водой, смешанной с насыщенным раствором гидроокисида кальция. Эта жидкость обладает бактерицидными свойствами и поможет увеличить срок свежести продукта.
Ранее Лайф рассказывал, чем опасен вчерашний чай и когда заварку нужно использовать несколько раз. Казалось бы, ну что такого — допить остаток из кружки? Вот только это может аукнуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Комментариев: 0