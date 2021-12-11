Китайцы рассказали, как без холодильника сохранить яйца свежими

Есть четыре эффективных способа сохранить яйца свежими без холодильника. Об этом рассказали пользователи соцсети WeChat.

Зачастую методом с использованием хлопчатобумажной ткани пользуются продавцы на деревенских рынках. Таким образом получается защитить тонкую скорлупу от попадания внутрь бактерий через поры.

Ещё можно поместить яйцо в заполненную рисом чашу тупым концом вниз. "Мелкая рисовая мука закроет поры на скорлупе и защитит от попадания бактерий, а также предотвратит испарение влаги внутри яйца", — объяснили пользователи.

Третий способ, который предложили юзеры для продления срока годности яиц, заключается в том, чтобы натереть их кунжутным или другим пищевым маслом. Затем следует завернуть продукт в полиэтиленовую плёнку и спрятать в прохладное место.

А ещё можно положить яйца в миску с водой, смешанной с насыщенным раствором гидроокисида кальция. Эта жидкость обладает бактерицидными свойствами и поможет увеличить срок свежести продукта.