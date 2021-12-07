Путин: Рост реальных доходов россиян должен быть не ниже 2,5%

Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году не ниже 2,5%. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"Нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом, не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%", — указал российский лидер, отметив, что имеет в виду "именно реальные доходы с учётом инфляции".

При этом глава государства согласился с тем, что главной проблемой и для экономики, и для граждан является рост инфляции. Путин напомнил, что на конец ноября она составила 8,4% и поставил задачу обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в 2022 году.