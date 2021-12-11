Посол Украины в ФРГ Мельник призвал не ждать военной помощи от нового канцлера

Слишком оптимистично ждать от нового правительства Германии предоставления вооружения для Украины. Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", — заявил Мельник в интервью ZN.UA.

Он рассказал, что прошлое правительство подобное решение никак не объяснило, однако неформальные сигналы намекали на то, что вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения и привести к более масштабным столкновениям.

"Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", — отметил Мельник.

Украинский посол подчеркнул, что Киев при этом не теряет надежды на смену позиции Германии по данному вопросу. Власти Украины и дальше будут убеждать немцев в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или любые другие виды оборонного вооружения нужны для остановки кровопролития, добавил он.

"Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия всё же отошла от своей ничем не подкреплённой позиции", — добавил Мельник.