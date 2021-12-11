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Кузьмичёв ушёл с поста замгендиректора "Спартака" после трёх месяцев работы

В московском клубе он курировал систему подготовки молодых игроков, а до этого работал в столичном "Локомотиве".

11 декабря, 19:53
<p>Владимир Кузьмичёв. Фото © <a href="https://spartak.com/team/persons/vladimir_kuzmichv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК "Спартак"</a></p>

Владимир Кузьмичёв. Фото © Официальный сайт ФК "Спартак"

Владимир Кузьмичёв ушёл с поста заместителя генерального директора московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Уточняется, что он сам обратился с этой просьбой к руководству.

"Спартак" благодарит Владимира Семёновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2020 года Кузьмичёв покинул пост директора академии московского "Локомотива". В сентябре 2021 года он был назначен куратором системы подготовки молодых футболистов "Спартака".

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А ранее Лайф рассказывал, что итальянский журналист Николо Скира назвал нового главного тренера "Спартака". В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, но клуб подписал контракт с новым тренером, назначение которого состоится уже в декабре.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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