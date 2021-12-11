Кузьмичёв ушёл с поста замгендиректора "Спартака" после трёх месяцев работы

Владимир Кузьмичёв ушёл с поста заместителя генерального директора московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Уточняется, что он сам обратился с этой просьбой к руководству.

"Спартак" благодарит Владимира Семёновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2020 года Кузьмичёв покинул пост директора академии московского "Локомотива". В сентябре 2021 года он был назначен куратором системы подготовки молодых футболистов "Спартака".