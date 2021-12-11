Опубликован тизер третьей части "Фантастических тварей" с Мадсом Миккельсеном

Компания Warner Bros. Pictures показала тизер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В ролике, опубликованном на ютуб-канале, поклонникам показали фрагменты из предыдущих фильмов франшизы, а в финале порадовали кадрами из новой картины. На них можно заметить директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора в исполнении Джуда Лоу.

Вместо Джонни Деппа Гриндевальда сыграет Мадс Миккельсен, которому и будет противостоять знаменитый профессор. В ролике уточняется, что полноценный трейлер будет опубликован 13 декабря. Сама лента выйдет в прокат 15 апреля 2022 года.