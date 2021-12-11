Опубликован тизер третьей части "Фантастических тварей" с Мадсом Миккельсеном
Он сыграет Гриндевальда вместо ушедшего Джонни Деппа, а противостоять тёмному волшебнику будет профессор Дамблдор.
Кадр из видео © YouTube-канал / WBRussia
Компания Warner Bros. Pictures показала тизер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В ролике, опубликованном на ютуб-канале, поклонникам показали фрагменты из предыдущих фильмов франшизы, а в финале порадовали кадрами из новой картины. На них можно заметить директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора в исполнении Джуда Лоу.
Вместо Джонни Деппа Гриндевальда сыграет Мадс Миккельсен, которому и будет противостоять знаменитый профессор. В ролике уточняется, что полноценный трейлер будет опубликован 13 декабря. Сама лента выйдет в прокат 15 апреля 2022 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в третьей части "Фантастических тварей" появятся два героя из "Гарри Поттера". Таким образом создатели картины хотят привлечь фанатов вселенной "Волшебный мир", не смотревших первые два фильма.
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