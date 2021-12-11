Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки после разрушительного торнадо

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где в результате разрушительного торнадо погибло не менее 70 человек. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Байден поговорил с губернатором Кентукки Энди Беширом, чтобы выразить свои соболезнования в связи с погибшими людьми и разрушениями, которые Кентукки испытал в результате экстремальной погоды, которая в одночасье обрушилась на несколько штатов", — сообщается на официальном сайте Белого дома.

The next town hit after Monette was Leachville. There was a fatality at the Dollar General and part of the downtown was damaged. #arwx pic.twitter.com/BoFRHJIvH3 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

В данный момент поисково-спасательные операции и оценка ущерба продолжаются. Как сообщает телеканал KFVS12, шторм, получивший название "Торнадо в четырёх штатах", пронёсся над Арканзасом, Миссури, Теннесси и Кентукки в течение четырёх часов. Двумя наиболее пострадавшими городами стали Мэйфилд и Кентукки. Этот удар стихии может побить рекорд самого продолжительного непрерывного торнадо в истории Америки.

Президент также поручил Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях и другим государственным службам оказать оперативную помощь пострадавшим от торнадо штатам.