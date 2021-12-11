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Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки после разрушительного торнадо

Также американский лидер поручил оказать помощь штатам, наиболее пострадавшим от стихии.

11 декабря, 20:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/bclemms" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WxChasing- Brandon Clemen</a></p>

Фото © Twitter / WxChasing- Brandon Clemen

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где в результате разрушительного торнадо погибло не менее 70 человек. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Байден поговорил с губернатором Кентукки Энди Беширом, чтобы выразить свои соболезнования в связи с погибшими людьми и разрушениями, которые Кентукки испытал в результате экстремальной погоды, которая в одночасье обрушилась на несколько штатов", — сообщается на официальном сайте Белого дома.

В данный момент поисково-спасательные операции и оценка ущерба продолжаются. Как сообщает телеканал KFVS12, шторм, получивший название "Торнадо в четырёх штатах", пронёсся над Арканзасом, Миссури, Теннесси и Кентукки в течение четырёх часов. Двумя наиболее пострадавшими городами стали Мэйфилд и Кентукки. Этот удар стихии может побить рекорд самого продолжительного непрерывного торнадо в истории Америки.

Президент также поручил Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях и другим государственным службам оказать оперативную помощь пострадавшим от торнадо штатам.

Минимум 70 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки

Минимум 70 человек стали жертвами разрушительного торнадо в Кентукки

Ранее Лайф сообщал, что ураган разрушил дом престарелых в городе Монетт, штат Арканзас. Погибло как минимум два человека.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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