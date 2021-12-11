Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Кентукки после разрушительного торнадо
Также американский лидер поручил оказать помощь штатам, наиболее пострадавшим от стихии.
Фото © Twitter / WxChasing- Brandon Clemen
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где в результате разрушительного торнадо погибло не менее 70 человек. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Президент Байден поговорил с губернатором Кентукки Энди Беширом, чтобы выразить свои соболезнования в связи с погибшими людьми и разрушениями, которые Кентукки испытал в результате экстремальной погоды, которая в одночасье обрушилась на несколько штатов", — сообщается на официальном сайте Белого дома.
The next town hit after Monette was Leachville. There was a fatality at the Dollar General and part of the downtown was damaged. #arwx pic.twitter.com/BoFRHJIvH3— Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021
В данный момент поисково-спасательные операции и оценка ущерба продолжаются. Как сообщает телеканал KFVS12, шторм, получивший название "Торнадо в четырёх штатах", пронёсся над Арканзасом, Миссури, Теннесси и Кентукки в течение четырёх часов. Двумя наиболее пострадавшими городами стали Мэйфилд и Кентукки. Этот удар стихии может побить рекорд самого продолжительного непрерывного торнадо в истории Америки.
Президент также поручил Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях и другим государственным службам оказать оперативную помощь пострадавшим от торнадо штатам.
Ранее Лайф сообщал, что ураган разрушил дом престарелых в городе Монетт, штат Арканзас. Погибло как минимум два человека.
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