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Россиянин утопил кольцо с бриллиантом за 500 тысяч рублей в озере после отказа избранницы

Спохватился он слишком поздно — найти на следующий день украшение в мутной воде так и не удалось. Теперь горе-жених думает, как будет возвращать кредит.

11 декабря, 21:18
<p>Екатерина и Олег. Фото © <a href="https://www.kuban.kp.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Екатерина и Олег. Фото © kp.ru

Житель Сочи выбросил кольцо за 500 тысяч рублей в воду после того, как ему отказала его возлюбленная. Как мужчина рассказал kp.ru, подарок он купил, взяв деньги под залог квартиры, и опомнился лишь на следующий день.

Предложение Олег решил сделать в живописном месте — у Министерских озёр. Сходив в барбершоп и надев лучший костюм, он взял с собой дорогое кольцо с бриллиантами и даже пригласил приятеля-фотографа, чтобы запечатлеть момент.

"У меня нет кредитной истории, потому в банк за деньгами я не пошёл. Взял денег под залог квартиры в одной из брокерских контор", рассказал Олег.

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По словам фотографа, он аккуратно включил камеру и стоял поодаль. Мужчина встал на колени, достал кольцо, однако услышал от девушки, что та ещё не готова, ведь в её жизни уже был неудачный брак, она не хочет сковывать себя какими-либо узами. После отказа парень резко выбросил кольцо в озеро, а девушка уехала на такси.

На следующий день горе-жених вернулся к озеру и стал искать украшение, однако найти его так и не смог. Вдобавок ко всему он поругался и со своим товарищем-фотографом, которого заподозрил в краже кольца. Сейчас парни не общаются, а пострадавший уже разрабатывает стратегию досрочного погашения кредита.

Ранее Лайф рассказывал, что безработный житель Сочи украл забытый на остановке рюкзак с миллионом рублей. К моменту задержания злоумышленник успел выбросить документы и потратить часть найденных денег. В отношении вора возбуждено уголовное дело — ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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