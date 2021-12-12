Россиянин утопил кольцо с бриллиантом за 500 тысяч рублей в озере после отказа избранницы

Житель Сочи выбросил кольцо за 500 тысяч рублей в воду после того, как ему отказала его возлюбленная. Как мужчина рассказал kp.ru, подарок он купил, взяв деньги под залог квартиры, и опомнился лишь на следующий день.

Предложение Олег решил сделать в живописном месте — у Министерских озёр. Сходив в барбершоп и надев лучший костюм, он взял с собой дорогое кольцо с бриллиантами и даже пригласил приятеля-фотографа, чтобы запечатлеть момент.

"У меня нет кредитной истории, потому в банк за деньгами я не пошёл. Взял денег под залог квартиры в одной из брокерских контор", — рассказал Олег.

По словам фотографа, он аккуратно включил камеру и стоял поодаль. Мужчина встал на колени, достал кольцо, однако услышал от девушки, что та ещё не готова, ведь в её жизни уже был неудачный брак, она не хочет сковывать себя какими-либо узами. После отказа парень резко выбросил кольцо в озеро, а девушка уехала на такси.

На следующий день горе-жених вернулся к озеру и стал искать украшение, однако найти его так и не смог. Вдобавок ко всему он поругался и со своим товарищем-фотографом, которого заподозрил в краже кольца. Сейчас парни не общаются, а пострадавший уже разрабатывает стратегию досрочного погашения кредита.