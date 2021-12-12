Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA
Судьи поединка, проходившего в Екатеринбурге, приняли это решение единогласно.
Фото © Instagram / bivol_d
Российский боец Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Этим титулом он владеет с 2017 года.
12-ти раундовый поединок проходил в Екатеринбурге. Победу Бивол одержал единогласным решением судей. При этом в последний раз он появлялся на ринге в мае 2021 года, тогда победив британца Крейга Ричардса.
А ранее Лайф рассказывал, что россиянин Пётр Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC. Свой пояс он потерял в прошлом году во время поединка против Алджамейна Стерлинга, когда ударил коленом соперника по лицу.
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