Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA

Российский боец Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Этим титулом он владеет с 2017 года.

12-ти раундовый поединок проходил в Екатеринбурге. Победу Бивол одержал единогласным решением судей. При этом в последний раз он появлялся на ринге в мае 2021 года, тогда победив британца Крейга Ричардса.