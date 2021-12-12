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Бивол победил Саламова и защитил титул чемпиона мира WBA

Судьи поединка, проходившего в Екатеринбурге, приняли это решение единогласно.

11 декабря, 21:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXW1OAfgI5v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bivol_d</a></p>

Фото © Instagram / bivol_d

Российский боец Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Этим титулом он владеет с 2017 года.

12-ти раундовый поединок проходил в Екатеринбурге. Победу Бивол одержал единогласным решением судей. При этом в последний раз он появлялся на ринге в мае 2021 года, тогда победив британца Крейга Ричардса.

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А ранее Лайф рассказывал, что россиянин Пётр Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC. Свой пояс он потерял в прошлом году во время поединка против Алджамейна Стерлинга, когда ударил коленом соперника по лицу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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