Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

Президенту России Владимиру Путину в 1990-е годы приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в фильме "Россия. Новейшая история", фрагменты которого показал телеканал "Россия-1".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — рассказал Путин в фильме, который выйдет 12 декабря.

По словам главы государства, когда в конце 90-х ему поступило предложение от управляющего делами президента переехать в Москву, он не мог не согласиться, ведь другой работы попросту не было.