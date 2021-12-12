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Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы

По словам главы государства, ему неприятно говорить об этом, однако такой эпизод случился в его жизни.

11 декабря, 22:01
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60741/photos/59493" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину в 1990-е годы приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в фильме "Россия. Новейшая история", фрагменты которого показал телеканал "Россия-1".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — рассказал Путин в фильме, который выйдет 12 декабря.

По словам главы государства, когда в конце 90-х ему поступило предложение от управляющего делами президента переехать в Москву, он не мог не согласиться, ведь другой работы попросту не было.

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Как сообщал Лайф ранее, в фильме "Россия. Новейшая история" Путин рассказал, как в США судили работавшего в кабмине РФ сотрудника ЦРУ. В соответствии с американскими законами он не имел права заниматься коммерческой деятельностью в нашей стране, отметил глава государства. Имени иностранца президент не назвал.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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