Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
По словам главы государства, ему неприятно говорить об этом, однако такой эпизод случился в его жизни.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президенту России Владимиру Путину в 1990-е годы приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал в фильме "Россия. Новейшая история", фрагменты которого показал телеканал "Россия-1".
"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — рассказал Путин в фильме, который выйдет 12 декабря.
По словам главы государства, когда в конце 90-х ему поступило предложение от управляющего делами президента переехать в Москву, он не мог не согласиться, ведь другой работы попросту не было.
Как сообщал Лайф ранее, в фильме "Россия. Новейшая история" Путин рассказал, как в США судили работавшего в кабмине РФ сотрудника ЦРУ. В соответствии с американскими законами он не имел права заниматься коммерческой деятельностью в нашей стране, отметил глава государства. Имени иностранца президент не назвал.
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