В Госдепе заявили о единстве G7 насчёт последствий "вторжения" России на Украину

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) абсолютно едины в своей обеспокоенности из-за якобы "наращивания" военных сил России у границы с Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7.

Как пишет Reuters, дипломат назвала напряжёнными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации отношений с Россией.