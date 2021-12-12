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В Госдепе заявили о единстве G7 насчёт последствий "вторжения" России на Украину

При этом всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации напряжённости в отношениях с РФ, заметила представитель департамента.

11 декабря, 22:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/trussliz" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liz Truss</a></p>

Фото © Twitter / Liz Truss

Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) абсолютно едины в своей обеспокоенности из-за якобы "наращивания" военных сил России у границы с Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7.

Как пишет Reuters, дипломат назвала напряжёнными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации отношений с Россией.

"Если они [Москва] решат не идти по этому [дипломатическому] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жёсткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", сказала дипломат.

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Ранее Лайф рассказывал, что агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Москва эти слухи неоднократно опровергала. В частности, президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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