В Госдепе заявили о единстве G7 насчёт последствий "вторжения" России на Украину
При этом всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации напряжённости в отношениях с РФ, заметила представитель департамента.
Фото © Twitter / Liz Truss
Главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семёрки" (G7) абсолютно едины в своей обеспокоенности из-за якобы "наращивания" военных сил России у границы с Украиной. Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7.
Как пишет Reuters, дипломат назвала напряжёнными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что всё ещё существует дипломатический путь для деэскалации отношений с Россией.
"Если они [Москва] решат не идти по этому [дипломатическому] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жёсткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", — сказала дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Москва эти слухи неоднократно опровергала. В частности, президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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