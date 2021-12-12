"Расплавилась половина лица": Облитой кислотой 16-летней петербурженке ампутировали ухо
Девушка по-прежнему находится в реанимации. Тем временем её бывшего парня, который сотворил весь этот ужас, уже отправили под стражу. Вину молодой человек признал полностью.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Состояние 16-летней петербурженки, которую бывший возлюбленный облил серной кислотой, остаётся крайне тяжёлым. Сейчас девушка находится в медикаментозной коме. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ей ухо, так как ядовитое вещество проникло в кровь, у хирургов не было другого выхода, чтобы спасти жизнь пациентке.
"Её очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела её плоть очень глубоко, проела кровь, и она лишилась уха. У неё расплавилась половина лица. У глаза роговица отошла", — передаёт Пятый канал слова 18-летнего спутника девушки, который тоже получил ожоги из-за кислоты.
Парень уверен, что самым справедливым приговором для злоумышленника станет максимальная мера наказания, а не "четыре-пять лет тюрьмы, как сейчас прогнозируют".
К слову, "Отелло" уже отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года. В суде Даниил Кот (ранее фигуранта звали Даниял Талибов) заявил, что совершил нападение на бывшую возлюбленную из ревности, якобы та ему изменила, пояснили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Свою вину злоумышленник полностью признал и раскаялся в содеянном.
Нападавший Даниил Кот. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Как ранее сообщал Лайф, нападение было совершено на набережной канала Грибоедова 10 декабря. Пострадавшие парень и девушка были госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести. Безумного ревнивца задержали на следующий день.
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