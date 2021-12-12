Состояние 16-летней петербурженки, которую бывший возлюбленный облил серной кислотой, остаётся крайне тяжёлым. Сейчас девушка находится в медикаментозной коме. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ей ухо, так как ядовитое вещество проникло в кровь, у хирургов не было другого выхода, чтобы спасти жизнь пациентке.

"Её очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела её плоть очень глубоко, проела кровь, и она лишилась уха. У неё расплавилась половина лица. У глаза роговица отошла", — передаёт Пятый канал слова 18-летнего спутника девушки, который тоже получил ожоги из-за кислоты.

Парень уверен, что самым справедливым приговором для злоумышленника станет максимальная мера наказания, а не "четыре-пять лет тюрьмы, как сейчас прогнозируют".

К слову, "Отелло" уже отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года. В суде Даниил Кот (ранее фигуранта звали Даниял Талибов) заявил, что совершил нападение на бывшую возлюбленную из ревности, якобы та ему изменила, пояснили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Свою вину злоумышленник полностью признал и раскаялся в содеянном.

Нападавший Даниил Кот. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга