Миранчук впервые с сентября вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил гол

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сумел забить первый гол в этом сезоне за свою команду, отличившись в матче с "Вероной".

Россиянин сумел отличиться в конце первого тайма. К этому моменту его команда уже проигрывала со счётом 0:1, однако гол Миранчука сравнял счёт в матче. Добавим, что сегодня полузащитник впервые с сентября появился в стартовом составе своей команды.