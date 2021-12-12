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Миранчук впервые с сентября вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил гол

К этому моменту его команда уже уступала в счёте по ходу встречи.

12 декабря, 15:04
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук сумел забить первый гол в этом сезоне за свою команду, отличившись в матче с "Вероной".

Россиянин сумел отличиться в конце первого тайма. К этому моменту его команда уже проигрывала со счётом 0:1, однако гол Миранчука сравнял счёт в матче. Добавим, что сегодня полузащитник впервые с сентября появился в стартовом составе своей команды.

Миранчука могут включить в сделку по покупке полузащитника "Сассуоло" Бога

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Ранее Лайф рассказывал, что Алексей Миранчук может покинуть "Аталанту". В списке претендентов на россиянина находятся "Торино", "Сассуоло" и другие итальянские клубы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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