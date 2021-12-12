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Регион
Опубликовано 12 декабря 2021, 17:37

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и впервые стал чемпионом "Формулы-1"

Фото © Dan Istitene — Formula 1 / Formula 1 via Getty Images

Фото © Dan Istitene — Formula 1 / Formula 1 via Getty Images

Судьба гонки решилась на последнем круге после проведённого рестарта.

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен победил в Гран-при Абу-Даби "Формулы-1" и впервые в карьере стал чемпионом мира в "королевских гонках".

Уже на первом круге Ферстаппен пропустил вперёд главного соперника — Льюиса Хэмилтона, с которым у них было равное количество очков перед гонкой. Долгое время всё шло к тому, что именно британец станет победителем. Однако перед последним кругом в аварию попал Николас Латифи, что вывело на трассу машину безопасности. В результате от преимущества Хэмилтона не осталось и следа, а уже на последнем круге Ферстаппен сумел пройти британца и стать чемпионом.

Ферстаппен опередил Хэмилтона в квалификации последнего этапа сезона "Формулы-1"
Ферстаппен опередил Хэмилтона в квалификации последнего этапа сезона "Формулы-1"

Добавим, что "Мерседес" стал обладателем Кубка конструкторов. Для Хэмилтона же прервалась серия из четырёх подряд чемпионств.

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Шамиль Гаджиев
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